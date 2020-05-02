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من أجل تدعيم صفوفه.. ميلان يقدم عرضه الأول منبوذ ريال مدريد

السبت 02/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يسعي نادي إي سي ميلان الإيطالي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع الروسونيري عينه على أحد نجوم ريال مدريد للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

وقال صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن ميلان قدم عرضًا تبلغ قيمته 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الصربي البالغ من العمر 22 عاماً في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن يوفيتش الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، حيث أن إدارة الملكي مازالت مؤمنة بقدرات النجم الصربي.

وكان  يوفيتش انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وأن النجم الصربي خاض مع الملكي 24 مباراة حتى الآن وسجل هدفين وصنع مثلهما قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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