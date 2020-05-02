من أجل تدعيم صفوفه.. ميلان يقدم عرضه الأول منبوذ ريال مدريد

يسعي نادي إي سي ميلان الإيطالي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويضع الروسونيري عينه على أحد نجوم ريال مدريد للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.





وقال صحيفة سبورت ميدياست الإيطالية أن ميلان قدم عرضًا تبلغ قيمته 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الصربي البالغ من العمر 22 عاماً في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن يوفيتش الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، حيث أن إدارة الملكي مازالت مؤمنة بقدرات النجم الصربي.



