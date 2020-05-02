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مقترح جديد من الفيفا بشأن مواعيد الدوريات الأوروبية

السبت 02/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات

تحدث نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيكتور مونتالياني، عن إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا ليتوافق مع التقويم السنوي في أعقاب جائحة فيروس كورونا وهو ما أوقف نشاط اللعبة حول العالم تقريباً.

وفي مقابلة محطة راديو سبورتيفا الإذاعية الإيطالية، قال مونتالياني الذي يعتبر حليفاً مقرباً من رئيسا "فيفا" جياني إنفانتينو إن "هذا التحرك يتناسب مع موعد نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)".

وكان إنفانتينو نفسه قال إن "كرة القدم ستصبح مختلفة تماماً عندما تعود عجلتها للدوران، وإن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن يستمر حتى 2024".

وقال مونتالياني وهو أيضاً رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) "أمامنا فرصة لتحقيق ذلك في ظل إقامة كأس العالم في قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر وهذه ممكن أن تكون فكرة جيدة".

وأضاف مونتالياني "هنا في الأمريكتين يقام الموسم بالفعل وفقاً للتقويم السنوي وربما يمكن تطبيق هذا الحل على البطولات في أوروبا وأفريقيا ويمكن مناقشة الأمر على المستويين الوطني والقاري.

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