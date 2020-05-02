يسري يكشف لرضوى حقيقة ما فعلته صباح في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، ويذهب يسري الى رضوى ويسأل عنها وتقص له ما تمر به وصدمتها في زين وأنها تحرج من زملائها في الشركة.



ثم يكشف لها يسري عن براءة زين وأن صباح سرقت الوعي الخاص به ومسحت له ذاكرته وأن ما فعله ليس بيده.



وتنصدم رضوى ولكنها ترفض وتقول أن مهما كان هذا ليس عذراً له وهي من ضحت بحياتها مقابل أن تقف معه، ثم يذهب يسري.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.