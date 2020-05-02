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أحمد السبكي: "محمد رمضان مش قليل الأصل ووقت ما هطلبه هيجيلي"

السبت 02/مايو/2020 - 11:13 م
السبكي
السبكي
هبة أحمد

كشف المنتج أحمد السبكي عن رأيه في الفنان محمد رمضان،وعن أنه السبب الرئيسي في ارتفاع أجره.


تحدث أحمد السبكي خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث قال :"محمد رمضان ابني، ووقت ما بطلبه وعاوزه هيجيلي لإنه مش قليل الأصل".

كما أوضح أحمد السبكي عن رأيه في توقف عمل محمد رمضان معه، حيث قال :"هو ما بيخدش لفة ولا حاجة ده ظروف الشغل كدة، النهاردة بيعمل مسلسل وممكن يعمل معاه فيلم مع نفس الشركة اللي بيشتغل معاها ده من حقهم ".

وأشار أحمد السبكي عن أنه السبب الرئيسي في ارتفاع أجره، حيث قال :"أجره العالي ده أنا اللي رافعه مش حد تاني"، فقاطعته إيناس الدغيدي قائلة:" بس هو علي عليك " في إشارة منها إلى ارتفاع أجره أضعافًا مما كان يعيطيه له،حيث قال لها :" يعلى ربنا يزيده ".



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.



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