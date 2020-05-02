Advertisements

الاتفاق السعودي يقترب من استعادة نجمي الفريق

السبت 02/مايو/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
وكالات
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الإتفاق السعودي بات قريبًا من استعادة جهود ثنائي الفريق حامد الغامدي وماجد النجراني خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن الغامدي سيخضع لجلستين علاجيتين في أحد مستشفيات الدمام الخاصة بعد فك الجبيرة، وسط متابعة من الجهاز الطبي في النادي.

وأوضحت المصادر أن الغامدي سينتظم في برنامج لياقي مكثف في منزله طوال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن يكون جاهزا فور عودة النشاط إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في آب/أغسطس المقبل، حسبما أعلنه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن ناحية أخرى، يواصل ماجد النجراني لاعب وسط الفريق برنامجه اللياقي وسط متابعة من طبيب النادي عن بعد.

وسينتظم النجراني في برنامج لاستعادة لياقته بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية، وأبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار"

منذ ساعة و 24 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ يوم

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديدة من الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نجم صن دوانز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 23 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة لنجم المقاولون العرب بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 م

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار"

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

07:29 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

08:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة