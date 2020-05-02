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فايلر يحسم مصير بديل رمضان صبحي في الأهلي بعد انتهاء إعارته

السبت 02/مايو/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تمسك السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى بعودة محمد شريف، جناح الفريق المعار لـ إنبى عقب انتهاء إعارته للفريق البترولى، رافضا فكرة تجديد إعارته.

 

وكان محمد شريف قد تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية وآخر من نادى إماراتى للرحيل لأحدهما بداية من الموسم المقبل، إلا أن فايلر رفض رحيله.

 

ويصر السويسري على بقاء شريف فى ظل الرحيل المتوقع لـ رمضان صبحى نجم هجوم الفريق لناديه الأصلى هيدرسيفيلد الإنجليزى، عقب انتهاء فترة إعارته لـ الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

 

ويبحث فايلر قائمة ببعض اللاعبين الأجانب والمحليين المرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستغل المدرب السويسري فترة تجميد النشاط الحالية .

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