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نائب الجبلاية يكشف سر جلسة الوزير والموعد النهائي لعودة النشاط

الأحد 03/مايو/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أخر مباحثات الجبلاية مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤخرًا وحقيقة الخلافات بينهم.

وأكد جمال علي في تصريحات إعلامية، أنه تم إبلاغ الوزير باستحداث لجنة إعلامية جديدة بالجبلاية بسبب تطور وسائل الاتصال المختلفة وهو ما وافق عليه، من أجل مواكبة التطوير".

وأضاف: "المركز الاعلامي تم الاتفاق فيه مع أشرف صبحي، وبدأ في عمله فور الانتهاء من الاتفاق، كما أنه تم اتباع كافة الإجراءات القانونية، في التعاقد بشأن تفنية الفيديو والشركة الخاصة بالملابس".

واختتم: "قرار الوزارة والدولة، هم من سيحددوا موعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد".

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