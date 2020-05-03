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طارق شوقي عن تطوير التعليم: "قدمنا لبن العصفور" (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 12:16 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية قدمت في مجال التعليم خلال آخر ثلاث سنوات الكثير من المساعدات والتسهيلات للطلاب، معقبا: "قدمنالهم لبن العصفور".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أنهم وفروا مكتبات رقمية، وتسهيل التعليم عن بعد، فضلا عن توفير قنوات تعليمية، موضحا أن هناك 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوي أدوا الامتحان اليوم من منازلهم بـ"التابلت".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن كثير من الناس أصبحوا يعتقدوا أن الغش حق، وأن النجاح بدون مجهود حق، ويستاءون من الوزارة عندما تحارب هذا الفكر.

هذا وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار الوزير، إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا. 

خطوات التسليم الورقي: 
١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق. 

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 
٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ 

خطوات التسليم الإلكتروني: 
١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي: 

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 

٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

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وزير التربية والتعليم طارق شوقي الفجر الصف الاول التربية والتعليم أخبار

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منصة إدمودو edmodo عربي "تقديم المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي"

"خطوة خطوة".. كيفية عمل البحث وتسجيل الدخول على منصة التعليم ادمودو Edmodo لتقديم المشروع

رابط رسمي.. كيفية الدخول إلى منصة أدمودو الإلكترونية Edmodo لتقديم الأبحاث العلمية

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