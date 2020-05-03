رئيس الإذاعة: نعينع والطاروطي والخشت أبرز أئمة صلاة التراويح (فيديو)

قال الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تم اختيار مسجد عمرو بن العاص لأنه أقدم مسجد في إفريقيا من أجل إذاعة صلاة التراويح بداية من غدا الأحد.





وتابع "نوار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت أنه سيتم الاستعانة بكبار قراء القرآن الكريم لنقل صلاة التراويح يوميا من مسجد عمرو بن العاص.





وكشف الإذاعي من نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن الشيخ أحمد نعينع سيكون من ضمن أئمة صلاة التراويح بداية من غدا الأحد على أن يكون هناك عدد أخر من كبار قراء القرآن الكريم مثل الطاروطي والخشت.





وأشار إلى أن إذاعة القرآن الكريم فقط هي التي سوف تنقل صلاح التراويح من مسجد عمرو بن العاص، ويقوم بالنقل رئيس شبكة القرآن الكريم الدكتور حسن مدني، ومعه فريق مختار بعناية.





وأوضح رئيس الإذاعة المصرية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة في الاستمرار في نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو بن عاص أو الانتقال إلى مسجد آخر.



