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رئيس الإذاعة: نعينع والطاروطي والخشت أبرز أئمة صلاة التراويح (فيديو)
الأحد 03/مايو/2020 - 06:03 ص
داليا الحسين
قال الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تم اختيار مسجد عمرو بن العاص لأنه أقدم مسجد في إفريقيا من أجل إذاعة صلاة التراويح بداية من غدا الأحد.
وتابع "نوار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت أنه سيتم الاستعانة بكبار قراء القرآن الكريم لنقل صلاة التراويح يوميا من مسجد عمرو بن العاص.
وكشف الإذاعي من نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن الشيخ أحمد نعينع سيكون من ضمن أئمة صلاة التراويح بداية من غدا الأحد على أن يكون هناك عدد أخر من كبار قراء القرآن الكريم مثل الطاروطي والخشت.
وأشار إلى أن إذاعة القرآن الكريم فقط هي التي سوف تنقل صلاح التراويح من مسجد عمرو بن العاص، ويقوم بالنقل رئيس شبكة القرآن الكريم الدكتور حسن مدني، ومعه فريق مختار بعناية.
وأوضح رئيس الإذاعة المصرية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة في الاستمرار في نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو بن عاص أو الانتقال إلى مسجد آخر.
وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، بحضور عدد محدود من الذين يقومون بالبث الإذاعي، حرصا على سلامة الناس في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، قالت فيه إن الصلاة خلف التلفاز سواء التراويح أو الجماعة أمر لا يجوز.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
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