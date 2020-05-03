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منحة أمريكية أمام "اقتصادية النواب" اليوم

الأحد 03/مايو/2020 - 07:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا لها وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والموقع بتاريخ 23112019. 

كما تعقد لجنة الشؤون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعين لها، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مقر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11122019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.  

كما تناقش اللجنة في اجتماعها أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء المعتمدة في تشاد بتاريخ 1622013، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.  

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، وذلك بعدما رفع رئيس المجلس، الجلسة العامة الأخيرة التي استمرت ما يزيد على 6 ساعات. 

وأيضا من المقرر أن ينظر مجلس النواب، في جلسته، اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من أبريل عام 2020. 

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