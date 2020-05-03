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وزير التعليم يحذر: لدينا كل أسماء الطلاب في "جروبات الغش"
الأحد 03/مايو/2020 - 04:31 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة متواجدة في كافة مجموعات (جروبات) الغش على مواقع التواصل الاجتماعي و"الوتساب"، ولديها أسماء كل الطلاب في هذه المجموعات، ولكن العملية التعليمة ليست عملية بوليسية.
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "الطالب اللي قرر يغش ده قراره، مش الوزارة اللي حططت المسدس على دماغه وأجبرته على هذا الأمر، الطلاب بتغش في امتحانات تجريبية، وهذا يعني أن الغش بلا هدف".
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة تقوم بأنفاق أموال ضخمة على التعليم، ويجب أن تذهب هذه الأموال لمن يريد أن يتعلم فقط.
هذا وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشائعات التي ترددت بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.
وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية علي "الفيسبوك": "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".
وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون".
وقال الوزير: "لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم امام هؤلاء المغرضين". وننشر صورة من هذا الملخص.
مبادرة جديدة
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن مبادرة جديدة من الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي دروس مقدمة من الوزارة مدفوعة الاجر.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "المبادرة واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.
وأضاف: "وتدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس".
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