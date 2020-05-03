وزير التعليم يحذر: لدينا كل أسماء الطلاب في "جروبات الغش"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة متواجدة في كافة مجموعات (جروبات) الغش على مواقع التواصل الاجتماعي و"الوتساب"، ولديها أسماء كل الطلاب في هذه المجموعات، ولكن العملية التعليمة ليست عملية بوليسية.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "الطالب اللي قرر يغش ده قراره، مش الوزارة اللي حططت المسدس على دماغه وأجبرته على هذا الأمر، الطلاب بتغش في امتحانات تجريبية، وهذا يعني أن الغش بلا هدف".





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الدولة تقوم بأنفاق أموال ضخمة على التعليم، ويجب أن تذهب هذه الأموال لمن يريد أن يتعلم فقط.





هذا وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشائعات التي ترددت بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.





وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية علي "الفيسبوك": "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".



