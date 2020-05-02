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بعد الخلاف.. ريهام حجاج تشارك جمهورها صورة مع خالد النبوي

السبت 02/مايو/2020 - 11:47 م
لما كنا ضغيرين
لما كنا ضغيرين
سيدة صادق
" بعد الخلاف" ريهام حجاج تشارك جمهورها صورة مع خالد النبوي "مسلسل لما كنا صغيرين "

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لها مع الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة وذلك من مشهد لهم في مسلسل" لما كنا صغيرين، عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلقت"ريهام" علي الصورة قائلة:"صورة من مشهد مهم صورناه من كام يوم تفتكروا إيه المشهد"لما كنا صغيرين".


يذكر أن خالد النبوى بعدما شاهد بوستر مسلسل «لما كنا صغيرين» مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وهو مع" حميدة" خلف ريهام، أعلن أن هناك مؤامرة تحاك ضده، لوضع صورته وإسمه فى الخلفية.

ثم أعلن مدير قناة الحياة أن البوستر الدعائى للعمل جاء كما هو من الشركة المنتجة ولم يتم تغييره، بعد ذلك تم تسريب أن خالد النبوى تعاقد هو و"حميدة" على بطولة العمل مع ريهام وتم تقاضى 11 و9 ملايين جنيه لكل واحد بشرط أن يتم كتابة إسم ريهام قبلهما وصورتها كذلك، المهم يعنى

و تم تغيير البوستر وجلس النبوى على مقعد أمامى ومواجه له محمود حميدة بينما وقفت ريهام شامخة فى المنتصف ولكن يبدو أن الثلاثة هم الأبطال، أكبرهم ريهام ثم خالد وحميدة وخلفهم باقى أبطال العمل بشكل أصغر رغم أنهم نجوم شباك.

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