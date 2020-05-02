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زينة تعنف دلال عبدالعزيز لهذا السبب

السبت 02/مايو/2020 - 11:48 م
جمع سالم
جمع سالم
رشا عادل
انطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".


شهدت الحلقة 10 من مسلسل جمع سالم العديد من الأحداث المؤثرة بعدما عنفت الفنانة زينة "مريم" والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز "هاجر" عندما علمت أنها أخبرت "ناهد" بأنها ولدت مريم في الكويت واستقرت بها هناك، فغضبت مريم من ذلك وعنفتها خوفًا من أن ناهد او فوزي حرب يعلمان بإن هذا الكلام غير صحيح.



مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب.


ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.

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