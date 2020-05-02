صناع مسلسل "شاهد عيان" يستكملون التصوير بالتزامن مع العرض



ويحقق مسلسل "شاهد عيان" نجاحا كبيرا بعد عرض كل حلقة جديدة ويأتي ذالك من ردود أفعال الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك، تويتر، جوجل".



وتعرض الحلقة 9 علي قناة النهار، عرض أول الساعة 7:00 مساء، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، إعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، إعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، إعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا.



وتعرض أيضا علي قناة صدى البلد، الساعة 12:00 صباحًا.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.



ومن بطولة حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



يستكمل صناع مسلسل "شاهد عيان" تصوير باقي حلقات المسلسل بالتزامن مع عرضه في الموسم الرمضاني الحالي، وذالك بسبب ضيق الوقت الذي شهدته جميع الأعمال الدرامية هذا الموسم بسبب إجراءات حظر التجوال التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.