وزير التعليم يكشف حقيقية إلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة جاهزة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة كورونا، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال إعداد بوابات تعقيميه وتعقيم حتى أوراق الامتحانات، لكن المشكلة هي أن الوضع لا يتحمل إهدار أموال الدولة التي لا تصرف على التعليم الآن.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc "، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "المشكلة الآن هي أن الـ22 مليون طالب الموجدين الآن جايين يتعلموا، ولا جايين ياخدوا شهادة، هي دي المشكلة وهنقف المرة دي عندها".





ولفت إلى أن هناك امتحانات ثانوية عامة وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال 15 مايو الحالي، لأنه لا يمكن أن يدخل الطالب الجامعة دون تقييم.





هذا وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشائعات التي ترددت بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.





وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك: "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".

وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون".





وقال الوزير: "لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم امام هؤلاء المغرضين". وننشر صورة من هذا الملخص.





مبادرة جديدة

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ‎مبادرة جديدة من الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي دروس مقدمة من الوزارة مدفوعة الاجر.





‎وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "المبادرة واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.



