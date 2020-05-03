Advertisements

شاهد.. "الصحة": نرفع كفاءة 34 مستشفى للحميات لاستقبال مصابي كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 01:47 ص
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزرة الصحة، إن تفقدها مستشفى حميات وصدر العباسية يهدف إلى متابعاتها السعة السريرية لمستشفى الحميات والصدر.

وأوضحت "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن مصر لديها 81 مستشفى حميات وصدر، يقومون بعملية التحليل لمرضى الكورونا، معلنة أنه سيتم استغلال مستشفيات الحميات الفترة المقبلة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنهم يقومون برفع كفاءة 34 مستشفى حميات الفترة القادمة لاستخدامها خلال شهرين لتقوم باستقبال الحالات المصابة والتحليل لها، وتقديم الخدمة العلاجية لها.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية متعافين بوابة الفجر الصحة أخبار ’الفجر

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

'الصحفيين' ترد على فرج عامر: إلزم الصمت ولا تتحدث فيما لا تفهم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يقرر طرد 4 لاعبين في الصيف

منذ 40 دقيقة

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 19 ساعة

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ 41 دقيقة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"أشبه بجهنم".. وزير الداخلية الأسبق يروي محاولة اغتياله (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 13 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الصحة": تسجيل 112 إصابة جديدة بالكورونا.. و15 حالة وفاة

مصطفى بكري: السيسي لديه من التراث والمواقف ما يزيد ثقة الشعب فيه (فيديو)

محافظ البحر الأحمر: لا يوجد لدينا شم نسيم غدًا بالمحافظة (فيديو)

مصطفى بكري: هالة زايدة وزيرة "مُقاتلة" (فيديو)

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للعالقين بالخارج (فيديو)

الأوقاف تحسم الجدل بشأن فتح المساجد لإقامة التراويح بدون مصليين (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

عاجل.. الداخلية تعلن مقتل 18 إرهابيا في بئر العبد

01:56 ص

"ماروحتش علشان الفلوس".. بدرية طلبة تكشف كواليس برنامج "رامز مجنون رسمي"

01:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة