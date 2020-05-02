مواجهة عنيفة بين رقية وجد ابنها في "لعبة النسيان"

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تتوالى المشاهد المؤثرة للنجمة دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان" ، فلم تتوقع "رقية" في أحداث الحلقة التاسعة أن يواجهها إبنها يحيى بحقيقة فقدانها للذاكرة مؤكدًا لها أنها تكذب وأنها لم تهتم يومًا بطموحه ولم تكن تشاركه هواياته ، وأن جده قال له أنها فاقده للذاكرة .



وواجهت رقية والد زوجها "يحيى" الذي يجسد دوره محمود قابيل وذلك في مشهد مؤثر اعترف لها فيه بكراهيته الشديدة لها لأنها كانت سببًا في فقدانه لإبنه أمجد .



ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان .







