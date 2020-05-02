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ابرز أحداث الحلقة 10 مسلسل جمع سالم

السبت 02/مايو/2020 - 11:51 م
جمع سالم
جمع سالم
رشا عادل
انطلقت منذ قليل الحلقة 10 من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته زينة كأول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وذلك عبر شاشة "النهار دراما".


ويبرز لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة 10 مسلسل جمع سالم في السطور التالية


وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للغاية بعدما ذهب يوسف "ميدو عادل" إلى شقيقه يونس "محمد شاهين" لكي يحذره من القيام بأي عمليات سرقة حاليًا لأن الظابط يبحث عنه، فسأل يونس شقيقه يوسف:"هل أخبرته بأي شئ، فأجاب:" يوسف بالعكس فلم أقل عنك غير كل خير"، ثم سأله يونس عن سبب ذكر اسمه أثناء التحقيق معه، فأخبرة يوسف بأنه شقيقه الحقيقي، فبكى يونس عندما سمع ذلك وحضن شقيقه يوسف وهما يبكان، كما أخبره يونس، أنه يعلم بأن مريم شقيقته الحقيقية ويعرف كل شئ عنها ولكن لا يحب أن يواجها لذلك طلب منه عندما يقابلها ان يسلم عليها.


وذهب الفنان محمد علاء "شريف" إلى الفنانة ريم البارودي "كريمة" وأخبرها أنه لا يستطيع أكمال علاقتهم فهو لم يعد يحبها لذلك من الأفضل أن ينفصلوا، وأكد لها أنه هو الخسران، فنهارت كريمة بالكباء بعد سماع ذلك الحديث.

كما ذهب الفنان عماد رشاد "فاروق" إلى منزل الفنانة دلال عبدالعزيز "هاجر" والفنانة زينة "مريم" ليخبرهم أنه غير راضي عن سكن طالبات الجامعة معهم في هذه المبنى ووصفهم بأنهم بنات شوارع فاندفعت مريم وتشاجرت معه لأنه ليس له الحق في التدخل في مين يسكن ومين لا يسكن.


وعنفت الفنانة زينة "مريم" والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز "هاجر" عندما علمت أنها أخبرت "ناهد" بأنها ولدت مريم في الكويت واستقرت بها هناك، فغضبت مريم من ذلك وعنفتها خوفًا من أن ناهد او فوزي حرب يعلمان بإن هذا الكلام غير صحيح.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب.

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