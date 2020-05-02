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"جريمة المغرب".. مصدر يكشف مفاجآت حول واقعة ذبح شاب في الصف

السبت 02/مايو/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
ذبحوه قبل الفطار.. هذا ما أكده مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، بشأن المتهمين بقتل شاب بقرية الغمازة الكبرى، بمركز الصف، جنوب الجيزة، إثر وجود خلافات ثأرية بينهم حيث قاموا بذبحه قبل أذان المغرب.

وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى الفجر، بأن المتهمين عددهم أربعة أشخاص، وغافلوا المجني عليه اليوم، وذبحوه، ثم لاذوا بالفرار، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
ونشرت قوات الأمن بالجيزة الأكمنة بمداخل ومخارج القرية، لمنع هروب الجناه، ومحاصرتهم داخل القرية، وتتبع خط سير هروبهم والقبض عليهم في مكان إختبائهم.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد يسري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب بقرية الغمازة الكبرى، بنطاق المركز.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة الصف واطفيح، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان، تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد، مصاب بطعنات بسلاح أبيض، وقتل وقت أذان المغرب. 

تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى أنه يوجد خلافات ثأرية قديمة بين عائلة المجني عليه وعائلة آخري، تجددت الاشتباكات بينهم اليوم السبت، سدد خلالها أحد أفراد العائلة الأخري، طعنات بجسد القتيل أسقطه قتيلا في الحال.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على الجثة داخل المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ووجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث، لسرعة ضبط المتهمين بارتكاب الجريمة في مكان إختبائهم.

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ذبح شاب جريمة المغرب بوابة الفجر الفجر

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