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رسميآ.. عمرو واكد ومايا خليفة في عمل فني جديد (صور)

السبت 02/مايو/2020 - 11:56 م
مايا خليفة
مايا خليفة
مي مرسي
بدأ هجوم على الفنان الهارب عمرو واكد بعد إعلان الكاتب محمد أمير مشاركة "واكد" في مسلسل يحمل اسم "رامي" مع ممثلة الأفلام الأمريكية الإباحية مايا خليفة، وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "أمير" في منشوره أنه لا يجب على الجمهور أن يتعجب من مشاركة عمرو واكد في عمل مع الفنانة الإباحية مايا خليفة،حيث كتب قائلا "عمرو واكد بيمثل أودام مين قدام مايا خليفة أيوة كده زي ما سمعت مايا خليفة ليفل الوحش".

وطالب محمد أمير متابعيه بعدم متابعة بعض المسلسلات الرمضانية لبعض الفنانات منهن ياسمين صبري وريهام حجاج وأمينة خليل ومتابعة ما يشارك به من أعمال إباحية تجمع الفنان الهارب عمرو واكد بالفنانة الإباحية الشهيرة مايا خليفة.

وظهر الفنان عمرو واكد في العنوان التشويقي لمسلسل "رامي" وفوجئ الجمهور بظهور الفنانة مايا خيفة معه في نفس العمل مما أثار جدل الجمهور بعد مشاركة "واكد" في فيلم إسرائيلي
رسميآ.. عمرو واكد ومايا خليفة في عمل فني جديد (صور)
رسميآ.. عمرو واكد ومايا خليفة في عمل فني جديد (صور)
رسميآ.. عمرو واكد ومايا خليفة في عمل فني جديد (صور)
رسميآ.. عمرو واكد ومايا خليفة في عمل فني جديد (صور)

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ياسمين صبري ممثلة إباحية مايا خليفة فيلم إسرائيلي فنانة إباحية عمرو واكد الفجر أخبار الفني

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