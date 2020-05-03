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صناع مسلسل "خيانة عهد" يستكملون التصوير بالتزامن مع العرض

الأحد 03/مايو/2020 - 12:06 ص
خيانة عهد
خيانة عهد
مصطفى فكيه
يستكمل صناع مسلسل "خيانة عهد" تصوير باقي حلقات المسلسل بالتزامن مع عرضه في الموسم الرمضاني الحالي وفقا لما أكده الفنان خالد سرحان في تصريح لـ "الفجر الفني"، وذالك بسبب ضيق الوقت الذي شهدته جميع الأعمال الدرامية هذا الموسم بسبب إجراءات حظر التجوال التي تفرضها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويحقق مسلسل "خيانة عهد " نجاحا كبيرا بعد عرض كل حلقة جديدة ويأتي ذالك من ردود أفعال الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك، تويتر، جوجل".

يعرض مسلسل "خيانة عهد" على قناة "الحياة" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى على قناة "الحياة الزرقا" الساعة 8 إلا ربع.

وتعرض على "القناة الاولى" في تمام الساعة 7 مسًاء.

كما تعرض على قناة "دبي" الساعة 7 مسًاء، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الاسعة 7 صباحًا.

وأيضًا تعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 11 مسًاء، وتكون الإعادة 5 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 12 وربع مسًاء.

تدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تهتم بمشاكل أخواتها وتهمل ابنها، ويشارك في البطولة النجمة يسرا وخالد أنور وجومانا مراد وتيم قمر وخالد سرحان وسلوى عثمان وعبير صبري.

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