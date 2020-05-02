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دينا الشربيني بين 6 أكتوبر والإنتاج الإعلامي لتصوير المشاهد الأخيرة في "لعبة النسيان"

السبت 02/مايو/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لعبة النسيان" بشكل يومي داخل الديكورات المخصصة للعمل ما بين مدينة السادس من أكتوبر وتحديدًا في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبين مناطق المعادي، وذلك بالتزامن مع عرضه.

 

وبعد تألق دينا الشربيني وتصدر  مسلسلها "لعبة النسيان" محركات البحث في الاسبوع الاول من رمضان، وتريند تويتر، جاءت ردود الأفعال  إيجابية من المشاهدين وجمهور السوشيال ميديا .

 

ودشن جمهور السوشيال ميديا بوستات عبر «فيسبوك» تُشيد بالأداء التمثيلي لبطلة المسلسل دينا الشربيني، واطلقوا عليها لقب " الموهوبة" ، حيث عبر الجمهور عن تأثره الشديد بأحداث المسلسل، مشيدين بموهبتها الشديدة، وهما ماجذبهم لمتابعة المسلسل منذ الحلقة الأولى.

 

وأشعل المسلسل السباق الرمضاني مبكرًا باعتلائه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حصد المسلسل على العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر " تريند" معظم حلقات الاسبوع الاول من رمضان.

 

من ناحيتها أعربت "الموهوبة" دينا الشربينى عن سعادتها بهذا الكم الهائل من ردود الأفعال التى احاطها بها المشاهدين للعام الثانى على التوالى وهى ردود الأفعال التى أسعدتني بشدة ،  وهو ما لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة مجهود كبير قام بكل جميع المشاركين فى المسلسل وهو ما يلمسه المشاهدين بأنفسهم حلقة تلو الأخرى.

 

الجدير بالذكر أن النجم عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان" مما اعطى للمسلسل طعم مختلف امتزجت فيه روعة اداء دينا الشربينى مع جمال موسيقي عمرو دياب فكان ذلك بمثابة أحد اهم وابرز مقومات نجاح المسلسل بل منحه القدرة الفائقة على المنافسة والتميز .

 

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

 

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي،

 

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

 

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.

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