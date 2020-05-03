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بعد 5 سنوات.. السبكي يعلق على سبه الإبراشي بلفظ خارج على الهواء

الأحد 03/مايو/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

اعتذر المنتج أحمد السبكي، علي واقعة سبه للإعلامي وائل الإبراشي على الهواء مباشرة في أكتوبر عام 2015 عقب مشادة حادة بينهم، بعدما اتهمه"الإبراشي" بأن أفلامه هي السبب الأساسي في إفساد أخلاق المجتمع .

وتحدث أحمد السبكي خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث قال :"اللفظ الخارج اللى قولته لوائل الإبراشي انتهى ومكلفنيش حاجة ولكن زعلت علي الواقعة لأنه إعلامي محترم ولا أريد الخوض في التفاصيل" .

وتابع السبكي قائلًا: "الظروف أحيانًا اللى بتخلي الواحد يعمل كده".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.


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