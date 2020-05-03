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رئيس الإذاعة: 4 مساجد مرشحة لبث صلاة التراويح (فيديو)
الأحد 03/مايو/2020 - 02:47 ص
داليا الحسين
كشف الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن اختيار 4 مساجد لإقامة صلاة التراويح بحضور إمام وثلاثة مصليين وستكون البداية من مسجد عمرو بن العاص بداية من يوم الأحد، نظرا لظروف غلق المساجد بسبب فيروس كورونا.
وتابع "نوار" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراجعة الأمر بعد إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، وقد يتم بث الصلاة من مسجد آخر أو البقاء في مسجد عمرو بن العاص حتى نهاية شهر رمضان.
وأضاف الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن المساجد الأربعة التي قد يتم نقل صلاة التراويح بدون وجود مصليين هم مسجد السيدة زينب، مسجد النور، مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة نفسية.
وأكد رئيس الإذاعة المصرية أن من يتواجد في صلاة التراويح إمام المسجد والعاملون بمسجد عمرو بن العاص وبعض الفنيين من الهندسة الإذاعية وإذاعة القرآن الكريم، موضحا أنه بداية من يوم الأحد سيتم وضع جدول لقراء القرآن الكريم في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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