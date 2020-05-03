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أسامة كمال يحتفل بانتصارات العاشر من رمضان على اليوتيوب.. اليوم

الأحد 03/مايو/2020 - 12:06 ص
أسامة كمال
أسامة كمال
أحمد رمضان متولي

يسترجع الإعلامي القدير أسامة كمال، في حلقة اليوم الأحد من برنامج "مع أسامة كمال" والتي يقدمها من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب، الذكري الـ48 على حرب أكتوبر المجيد والـ العاشر من رمضان ويستعرض ما قامت به القوات المسلحة المصرية من بطولات عظيمة لـ تحرر الأرض.

 

ويلتقي عبر الاسكايب مع اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ليحكي اللحظات الأخيرة قبل إعلان حرب أكتوبر 1973.

 

وفي مقابلة مع الرائد محمود الكومي يتحدث عن الحادث الإرهابي الأخير في بئر العبد، ويتحدث عن بطولات رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب في سيناء.

 

 جدير بالذكر أن الرائد محمود عصام الكومي هو خبير المفرقعات الذي أصيب في تفجير مدرعته بالعريش يوم 9 يناير2016، ما أدى إلى بتر ساقيه وإصابة عينه اليسرى وتركيب أطراف صناعية له.

 

 ويسعي الإعلامي أسامة كمال  من خلال برنامجه فرز العديد من الاخبار بعيداً  التهويل والتهوين..لتضع المشاهد والمتابع في اطار صورة واقعية وحقيقية.

 

 ويذاع البرنامج يومي الأحد والأربعاء الساعة 12 ظهراً عبر صفحته علي الفيسبوك واليويتبوب.

 

 جدير بالذكر ان البرنامج حقق مشاهدات تخطيت 250 الف مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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