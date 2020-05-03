شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 10 العاشرة كاملة HD | بطولة الفنان علي ربيع

مع بداية شهر رمضان الكريم تتهافت القنوات الفضائية على عرض المسلسلات الدارمية التي تحظى مبتابعة جماهيرية عريضة، ومن المنتظر أن يكون الموسم الرمضاني الحالي على مستوى عالي من القوة، حيث يتواجد أكثر من بطل على الساحة جميعهم يتنافسون من أجل حصد لقب المسلسل الأفضل في رمضان 2020، تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما.









مواعيد عرض مسلسل عمر ودياب بطولة علي ربيع





بالترامن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان حظى موعد عرض مسلسل على نسب بحث عالية على الإنترنت حيث يرغب متابعي وعشاق علي ربيع في معرفه موعد إذاعه حلقات المسلسل، ونتعرف الآن على موعد مسلسل عمر ودياب:





في تمام الساعة 10.100 مساء توقيت مصر









أبطال وفريق تمثيل مسلسل عمر ودياب





علي ربيع

مصطفى خاطر

محمد محمود

نهال عنبر

كارولين عزمي