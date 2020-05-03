رد ناري من أحمد السبكي على تصريح أحمد فلوكس بعدم اعطاء الفنانين حقوقهم





رد المنتج أحمد السبكي، على تصريح الفنان أحمد فلوكس له بعدما صرح الأخير بعدم العمل معه لأنه لا يعطى الفنانين حقوقهم.تحدث أحمد السبكي خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث قال: "لو حد من الممثلين أو من الوسط له عند السبكي جنيه يقول، ماكلناش على حد فلوس، وماحدش له عندي جنيه في السوق".وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.