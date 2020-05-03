بعد السماح بإقامة صلاة القيام.. "الهلالي" يوضح رأي المذاهب الفقهية

ثمن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قرار وزارة الأوقاف بشأن السماح بإقامة صلاة القيام في مسجد عمرو بن العاص بحضور 3 أشخاص فقط، مؤكدا أنه قرار إداري يستهدف الحفاظ على صحة المصريين، وإقامة الدين، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك عدة آراء للفقهاء بشأن الصلاة خلف إمام نبتعد عنه مسافة طويلة، موضحا أن المذهب الحنفي اعتبر أنه لو ابتعد الإمام عن المأموم صفين فأن الجماعة تنقطع.





وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مذهب الشافعي يرى أنه إذا ابتعد الأمام عن المأموم 300 ذراع أي ما يساوي 150 مترًا، فإن الجماعة تنقطع، بينما المذهب المالكي يرى أن العبرة بسماع المأموم تكبير الإمام.



