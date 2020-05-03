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بعد السماح بإقامة صلاة القيام.. "الهلالي" يوضح رأي المذاهب الفقهية

الأحد 03/مايو/2020 - 05:15 ص
سعد الهلالي
سعد الهلالي
هدى عبدالرازق
ثمن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قرار وزارة الأوقاف بشأن السماح بإقامة صلاة القيام في مسجد عمرو بن العاص بحضور 3 أشخاص فقط، مؤكدا أنه قرار إداري يستهدف الحفاظ على صحة المصريين، وإقامة الدين، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك عدة آراء للفقهاء بشأن الصلاة خلف إمام نبتعد عنه مسافة طويلة، موضحا أن المذهب الحنفي اعتبر أنه لو ابتعد الإمام عن المأموم صفين فأن الجماعة تنقطع. 

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مذهب الشافعي يرى أنه إذا ابتعد الأمام عن المأموم 300 ذراع أي ما يساوي 150 مترًا، فإن الجماعة تنقطع، بينما المذهب المالكي يرى أن العبرة بسماع المأموم تكبير الإمام. 

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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