ريال مدريد يحدد موعد عودة هازارد

اقترب الجناح البلجيكي الدولي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد من العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى، في انتظار استئناف النشاط الكروي المتوقف منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هازارد بات جاهزاً بنسبة 70% للعودة للمشاركات مرة أخرى رفقة ريال مدريد.









وأكدت الصحيفة، أن هازارد يتبقى أمامه شهراً واحداً فقط للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية مع النادي الملكي، ومن ثم المشاركة في المباريات حال إستئنافها.





وأشارت الصحيفة، أن هازارد يريد العودة للمباريات بشكل كبير لإثبات أنه صفقة مفيدة لريال مدريد، بعد الإنتقادات الكبيرة التي وجهت له.









ولا يريد زيدان التعجل بالدفع باللاعب خلال المباريات، وذلك حتى لا تعاوده الإصابة في المستقبل، وإستفادة الريال من خدماته.









وأجرى هازارد جراحة ناجحة في الكاحل في فبراير الماضي في لوس أنجلوس، على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني.