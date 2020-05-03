'الصحفيين' تدعم حساب الطوارئ والحالات الحرجة بمبلغ 200 ألف جنيه

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن قرار المجلس، بمساهمة النقابة في "حساب الطوارئ والحالات الحرجة"، بمبلغ 200 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وذلك تشجيعًا لمساهمة الزملاء أعضاء النقابة وغيرهم.





وناشد نقيب الصحفيين اطوالمجلس، أعضاء الجمعية العمومية، بسرعة المساهمة في الحساب، وتسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله، ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.





وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن قرار مجلس النقابة، ببدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019.





وقال نقيب الصحفيين في بيان سابق له، إنه تم إعداد استمارة موافقة على المساهمة، للتوقيع عليها ممن يرغب من أعضاء النقابة بخصم مبلغ خمسين جنيهًا شهريًا من قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص به، بدءًا من شهر مايو 2020 ولمدة 6 أشهر، أو 9 أشهر أو 12 شهرًا، بحسب اختيار كل عضو.





وأصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بيانًا تكميليًا للبيان الصادر بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة" بنقابة الصحفيين، للإجابة عن استفسارات عديدة حوله، وتضمن التوضيحات التالية:





أولًا: يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:





ثانيًا: بناءً على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.



