"الأعلى للشؤون الإسلامية" يزف خبرًا سارًا عن صلاة التراويح (فيديو)

عقب الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، على بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا، يوميًا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به





وقال "هندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إنه ابتداء من الغد سيتم تطبيق هذا الأمر، وفي نفس الوقت سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أعلمت عنها وزارة الصحة، لأنها هي المعنية بهذا الأمر.





وتابع عضو المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، أن الإسلام جاء للحفاظ على روح وسلامة الإنسان قبل أي شيء، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الصلاة خلف الإذاعة أو التلفاز، والصلاة تكون في البيت جماعة مع أهل البيت، وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.





هذا وقررت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة في قطاع الإذاعة، وتحديدًا (إذاعة القرآن الكريم) ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا، يوميًا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به.





وتختار إذاعة القرآن الكريم يوميًا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد، حيث يتم نقل صلاة العشاء وصلاة التراويح نقلًا مباشرًا يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.