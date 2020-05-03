عبير صبري وراء عملية النصب والتهجم على خالد سرحان



وانتهت الحلقة السابقة بتعرض "مروان" لعملية نصب بسبب خيانته لـ زجته عبير صبري والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، حيث كان مواعد امرأة كانت طالبة الخلع من زوجها وطلبت منه أن يترافع عنها بطبيعة عمله كمحامي، ولكن اقتحم زوج هذه المرأة مكتب "مروان" ووجدهم متلبسين حيث كانوا يرتدون ملابس النوم، وقام زوجها بتصويرهما لمساومة "مروان" وإرغامه إمضاء وصولات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه.



وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" بـ اجتماع بين زوجة "مروان" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة عبير صبري بـ زوج موكلة "مروان" ويتضح أن "نادية" زوجته هي وراء هذه المشكلة وأخذت منهم ايصالات الأمانة بمبلغ 2 جنية.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.











عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن يعرض به في المارثون الرمضاني الحالي 2020.