كوميديا خالد أنور وسميحة أيوب أبرز ما جاء في الحلقة 9 من سكر يادة

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انطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.



شهدت أحداث الحلقة التاسعة بعض الأحداث الكوميدية بداية من سفر شقيقة "كريمة" نبيلة عبيد، وتترك ابنها برفقة شقيقتها في المنزل وهو وائل الذي يلعبه خالد أنور ، لمدة شهر ونصف، وهو يعاني من الاكتئاب لأنه خسر في بطولة رياضية، في البداية تغضب "عصمت" نادية الجندي لكن "جميلة" هالة فاخر و"فوزية" سميحة أيوب ترحبان بوجوده.



ويتسلب وائل في إغضاب عصمت ويحدث حالة من الهرج في المنزل، ويتقرب من "فوزية"، في هذه الأثناء، تحضر "عصمت" لدبلومة، لكن وجوده يعطلها عن الدراسة بسبب إزعاجه وبعدها تنجح ويقرر وائل مغادرة الفيلا.



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.