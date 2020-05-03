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غالية تكتشف حقيقة مراد وتفضل الابتعاد عنه.. أبرز أحداث الحلقة 9 من "ونحب تاني ليه"

الأحد 03/مايو/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت الحلقة التاسعة مساء السبت، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وإليك أبرز ماجاء في الحلقة التاسعة من "ونحب تاني ليه":

_انتهت أحداث الحلقة السابقة بخروج "غالية"، وبدأت الحلقة التاسعة بقضاء غالية مع مراد وقت رومانسي، واعترفت "غالية" لـ"مراد"بتعلقها به وأعربت عن انجذابها له وشعورها بالارتياح تجاهه والسعادة أثناء تواجدها معه، ووعدها "مراد" بعد هذا الاعتراف أنه سيظل يفعل كل ما في وسعه ليجعلها سعيدة دائمًا.

_ بعد انتهاء اليوم مع "مراد"، ذهبت غالية وهى سعيدة إلى صديقتها المقربة "يسرا"، لتحكي لها تفاصيل يومها الرومانسي وطلبت منها أن تعود لخطيبها السابق وتعترف بحبه لها وذلك لأن الحب أسمى شيء بالنسبة لها، وسألتها عن اسم خطيبها السابق لترد "يسرا" وتصدم "غاليه" بأنه "مراد السويفي" وبدت ملامح الصدمة على غالية.

_ لم تخبر "غالية"، صديقتها "يسرا"، أن "مراد" هو نفس الشخص التي وقعت في غرامه مؤخرًا، وقررت الابتعاد عن "مراد" رغم علمها بأنه ليس له ذنب، ولكن احترامًا لمشاعر صديقتها المقربة،

_حاول "مراد" الاتصال بها عدة مرات ولكنها لم ترد عليه، حتى أنه فكر بالذهاب إليها لقلقه الشديد عليها، وذهب "مراد"
إلى محل عمل "غالية" بعدما فشل في التواصل معها ليعرف سبب عن ردها على كل اتصلاته الهاتفية، وانتهت أحداث الحلقة باعتراف "غالية" بالسبب الحقيقي حيث قالت له أن صديقتها المقربة تكون "يسرا الورداني" مما تسبب في صدمة "مراد".

يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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