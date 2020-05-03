أحمد السبكي يكشف سر تكرار اسمه في أغنيات محمود الليثي









أوضح المنتج أحمد السبكي، أن تكرار اسمه في أغاني المطرب الشعبي محمود الليثي التي تقدم في أفلام من إنتاجه كان سببًا رئيسيًا في معرفة الجمهور به.تحدث أحمد السبكي خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث أوضح أن المطرب الشعبي محمود الليثي يتفاءل باسمه، مُوضحًا أنه جعل الناس تعرف بأحمد السبكي.كما رد على اتهامه بإنتاج أفلام للراقصات،حيث قال أن الأفلام التي يتحدث عنها الناس هي 6 أو 8 أفلام من بين 80 فيلم قام بإنتاجهم،لافتًا أنه قام بعمل هذه الأفلام لسينمات وسط البلد،لأنها تكون خفيفة، والفيلم يتم تنفيذه في 10 أو 12 يومًا، وأنه يعتبره فرح شعبي ليس فيلمًا.وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.