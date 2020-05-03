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إخلاء سبيل 13 شخصًا خالفوا تعليمات غلق المساجد بالإسكندرية

الأحد 03/مايو/2020 - 12:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية اليوم السبت، إخلاء سبيل، 13 شخصا بعد ضبطهم لأدائهم صلاة الجمعة، داخل مسجد الضوي بمنطقة اللبان غرب، وذلك بالمخالفة لقراري، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اللبان غرب الاسكندرية، بقيام مجموعة من الأشخاص بأداء صلاة الجمعة داخل مسجد الضوى أسفل عقار الضوى بمنطقة اللبان غرب الاسكندرية. 

على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وتم ضبط 13شخص كانوا بداخل المسجد لأداء صلاة الجمعة في جماعة، دون الالتزام بقرارات الدولة بمنع التجمعات وغلق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة. 

حُرر محضر بالواقعة رقم 692 قيم شرطة اللبان، وجارى التحقيقات معهم بمعرفة أعضاء النيابة العامة. 

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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