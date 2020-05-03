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دلال تشاهد اسم والدتها على إحدى المقابر.. أبرز أحداث الحلقة الـ10 من "القمر آخر الدنيا"

الأحد 03/مايو/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أنتهى منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يذهب شخص ويقابل مها ويسألها عن فريال وأين تسكن، لتقول لها أنها لا تعرف مكانها.

يقرر أحمد الذهاب مع أخيه للبحث عن والدته ويعترف أنه مقصر في حق زوجته ناهد وأولاده.

تسأل الفنانة حنان يوسف أبنها هل وجد أخته أم لا ثم ينفعل وأنها لا تدعى أخته ثم تهدأه وتحضر له العشاء.

تتعرف فريال على مروة ثم تأنبها مروة عن المكان الذي تعمل به وأنهم لم يجدوا مكان للعمل سوى هذه الملهى، وتأتي مها وتكشف لها فريال أنها أترعبت من مروة.

ثم تخبرها مها أن يجب تأتي غدا لمقابلة مجدي لأنه يريد مقابلتها.

تتشاجر ناهد مع زوجها أحمد وأنه يسألها عن الحب ولماذا لا يسألها عن الانسانية والتضحية والمبدأ وذلك لرفضه أن يذهب لوالدها ويحاول أن يصلح المشاكل التي بينهم.

تذهب دلال برفقة أبنائها للعيش مع أخيها، وتقول له أن زوجته ليس أمامها سوى الأكل والنوم فقط.

يبحث أحمد عن زوجته ناهد، التي لم يجدها في المنزل، وتذهب ناهد برفقة أبنائها الى منزل والدها ووالدتها وتحلف أنها لا تذهب حتى لو نامت على باب المنزل برفقة أبنائها.


تتحدث مجدية مع دلال بخصوص زوجها وتريها صورة أخيها برفقة فريال وتسألها ان كانت تعرفها أم لا، لتتحجج أنها لا تعرفها، وتبكي مجدية بشدة وتنصحها دلال أن تبعد عن حسني ويكفي أن موضوع سقوط ابنتها كريمة مر على خير وتقول مجدية أنها طول عمرها تشعر أنها مفروضة على جلال ويكرهها وتهدأها دلال.

يطلب أحمد من أسامة مدير المدرسة أن يريد أحد لمساعدته ويوافق أسامة وأنه سيرسل له أحد من الأنشطة أو الكمبيوتر.

وأثناء ذهاب دلال وأحمد وجلال في السيارة تطلب منه أن يوقف السيارة سريعاً وينزلوا منها وتنصدم وتقع منهم، وقد شاهدت اسم والدتها كريمة على أحدى المقابر وتنتهي الحلقة.

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