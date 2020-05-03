الأهلى يدرس التحرك لضم «سيرينو»

يخطط مسئولوا الكرة بنادي الأهلي، التحرك لمخاطبة صن داونز الجنوب إفريقي في الفترة المقبلة، للتعاقد مع الأوروجوياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، عن رغبة مسئولي النادي الأهلي في التفاوض مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقي لبحث التعاقد مع المهاجم الأوروجويانى سيرينو.

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي تدرس مخاطبة مسئولي صن داونز، للتعرف بشكل مبدئي على مطالب صن داونز من الناحية المادية لبيع سيرينو.

وارتبط اسم الأوروجويانى في الآونة الأخيرة بنادى الأهلى، حيث شهدت فترة توقف الدوريات اتصالات من جانب الأحمر لبحث إمكانية ضم اللاعب، دون أن يرسل النادى فاكسا رسميا حتى هذه اللحظة.