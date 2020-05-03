Advertisements

الأهلى يدرس التحرك لضم «سيرينو»

الأحد 03/مايو/2020 - 12:20 ص
سيرينو
سيرينو
علي خلاف

يخطط مسئولوا الكرة بنادي الأهلي، التحرك لمخاطبة صن داونز الجنوب إفريقي في الفترة المقبلة، للتعاقد مع الأوروجوياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، عن رغبة مسئولي النادي الأهلي في التفاوض مع إدارة صن داونز الجنوب أفريقي لبحث التعاقد مع المهاجم الأوروجويانى سيرينو.

 

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي تدرس مخاطبة مسئولي صن داونز، للتعرف بشكل مبدئي على مطالب صن داونز من الناحية المادية لبيع سيرينو.

 

وارتبط اسم الأوروجويانى في الآونة الأخيرة بنادى الأهلى، حيث شهدت فترة توقف الدوريات  اتصالات من جانب الأحمر لبحث إمكانية ضم اللاعب، دون أن يرسل النادى فاكسا رسميا حتى هذه اللحظة.


أخبار تهمك

صدمة لنجم المقاولون العرب بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يتخذ قرارا نهائيا ويحسم موقفه من عرض الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تعرض السواحل المصرية لتسونامي بسبب اليونان (فيديو)

منذ ساعة و نصف

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يعلن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ حوالي 11 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يحسم مصير بديل رمضان صبحي في الأهلي بعد انتهاء إعارته

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم جديدة من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 17 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:49 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

09:54 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

07:29 م

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة