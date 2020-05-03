بعد الحلقة التاسعة من "ونحب تاني ليه"..ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "تويتر"

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تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند "تويتر"، وذلك بعد انتهاء الحلقة التاسعة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى يدور في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المواقف الكوميدية.







وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، أحداث مثيرة، منها اكتشاف غالية علاقة مراد مع صديقتها المقربة يسرا، بعد وقوعها في حبه.



يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.