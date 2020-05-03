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هالة صدقي تُشيد بأداء دنيا عبد العزيز في مسلسل "البرنس"

الأحد 03/مايو/2020 - 12:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أشادت الفنانة هالة صدقي بأداء صديقتها الفنانة دنيا عبد العزيز في مسلسل "البرنس"، وحرصت على توجيه رسالة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت هالة صدقي صورة لدنيا من أحد مشاهدها بالحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس"،وعلقت على الصورة قائلة :"جميلة وكلك إحساس وصادقه،وعارفة إنه أصعب رمضان ليكي لإنه من غير أهم مشاهدة ليكي أو أصدق إنسانة تقولك رأيها بصراحة ،أكيد ماما".

وتابعت هالة صدقي قائلة:" بس بقولك انتي ممثلة أكثر من جميلة ومختلفة دائمًا ومجتهدة وأكثر من رائعة ،بحبك يا دندن وكلنا أهلك وكلنا بنتفرج عليكي وقلتلك رأي وأنا بتفرج معاكي علي أول حلقة ،بس حبيت إن كل أصحابي يقولوا لك رأيهم كمان ،ألف مبروك يا بنوتة".

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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