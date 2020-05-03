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يسرا تتذكر آخر شخص قابل زوجها قبل قتله وتربط الأحداث ببعضها

الأحد 03/مايو/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن يعرض به في المارثون الرمضاني الحالي 2020.

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" بـ مشهد يجمع بين "عهد" و"مجدي" الذي كان يعمل مع زوجها لأكثر من 25 عام، والآن اتفق مع شقيقها "مروان" واتهامها في قضية تهرب تضريبي وأخذ منها توكيل المصنع والأن يحاول أخذ موظفين شركتها ليضمهم لـ شركتة.

وذهبت إليه "عهد" وأثناء وجودها في مكتبة وجدت شخص غريب وبالتركيز مع ملامح وجهه اكتشفت أنه أخر شخص خرج من محل زوجها قبل وفاته، وبدأت تشك بأن "مجدي" له يد في قت زوجها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


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