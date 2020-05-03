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سائق موسوس يطلب من ركابه الاستحمام في "كريزي تاكسي"

الأحد 03/مايو/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر

خلال الحلقة التاسعة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المذاع على قناة "الحياة"، قام الفنان إبراهيم السمان بشخصية السائق الموسوس الذي يتهم ركابه بسوء رائحة الفم، وليس فقط ذلك ولكن يتهمهم أيضاً بأن هناك رائحة غريبة من الحذاء مما يستدعي القيام برش العربية بمعطر للجو، وهو ما يلاقي غضب كبير من الركاب إلا أن يقوم إبراهيم بالنداء في الشارع عن طريق ميكروفون بأنه معه راكب سيئ الرائحة وأنه لا يتحمل ذلك، إلا أن يطلب الراكب النزول ويحاول التعدي عليه فيكشف له إبراهيم وطاقم العمل عن حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي

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