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نائب مجلس مدينة بـ"البحيرة": ضبطنا كميات لحوم فاسدة تخض (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 06:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال شعبان بصيص، نائب رئيس مجلس مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، إن المجلس ضبط مجزرًا غير مرخصًا لتجميع الحيوانات النافقة، أو المريضة وذبحها وسلخها، وختمها بأختام مزيفة وعرضها للبيع للجمهور. 

وتابع "بصيص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن ما تم ضبط من لحوم فاسدة في هذه المجزر وصل لـ803 كيلو لحمة فاسدة، وكبده وبعض الأحشاء، معقبًا: "الضبطية للحوم الفاسدة كانت حاجة تخض المرة دي". 

وناشد أعضاء مجلس النواب بتشديد عقوبة تزوير الأختام المزيفة، خاصة أن العقوبة في القانون الحالي تصل لسجن عام أو 10 آلاف جنيه غرامة.

وتمكنت مباحث التموين بالسويس، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 50 كليو جرامًا لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في 3 مطاعم بحي الأربعين.

وكان العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين، من شن حملات تموينية على المطاعم ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها رئيس مباحث التموين، والدكتور محسن كامل رئيس هيئة التفتيش بالطب البطيري، ومحمد عبد الوهاب مفتش التموين، عن ضبط 50 كليو جرامًا لحوم فاسدة في 3 مطاعم بالحي.

كما ضبط 10 كليو جرام لحمة بمطاعم مشويات بشارع مسجد السيدة عائشة، و25 كليو جرامًا بشارع الغوري، و15 كليو جرامًا لحوم بشارع حسن بركات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وفي سياق متصل، شنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مسئولي لجان الصحة والأغذية بإدارة صحة أول المحلة حملة مكبرة تهدف إلى الكشف والفحص بعض السلع الغذائية والأطعمة واللحوم المجمدة والدواجن داخل أسواق تحيا مصر بمدينة المحلة الكبرى.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطار من العميد أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بالغربية يفيد بتمكن الرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالتنسيق مع مفتشي الصحة والأغذية بإدارة صحة أول وأعضاء لجنة الرقابة والمتابعة بديوان مجلس المدينة للكشف على مدي صلاحية الأغذية والسلع المباعة داخل أسواق تحيا مصر.

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