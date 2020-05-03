سعد الهلالي: "أنا زعلان من المشايخ"

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن رأي المذهب المالكي في إقامة الصلاة دون التواجد خلف الإمام داخل المسجد، هو أن العبرة في صحة الصلاة تكون في سماع التكبير، وليس باتصال الصفوف.





وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يرون أن كل مصل يصلي بنيته، موضحا أن المالكية يرون أنه لو سمع المأموم تكبير الإمام ولو بمسمع أي عن طريق وسيط فأنها تجوز.





وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، "أنا زعلان من المشايخ لأنهم لا يذاكرون الآراء الفقهية، وخاصة أنهم متفرغون للمذاكرة، والبحث عن الرأي الذي يريح الناس".





وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، بحضور عدد محدود من الذين يقومون بالبث الإذاعي، حرصا على سلامة الناس في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، قالت فيه إن الصلاة خلف التلفاز سواء التراويح أو الجماعة أمر لا يجوز.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى يوم أمس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.



