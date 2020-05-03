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بعد مرور 3 سنوات.. يسرا تطلب من خالد سرحان بفتح قضية مقتل زوجها

الأحد 03/مايو/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم قناة الحياة حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا المقرر أن يعرض به في المارثون الرمضاني الحالي 2020.

وبدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" بـ مشهد يجمع بين "عهد" وشقيقها "مروان" في منزلة بعدما تذكرت "أمين" الشخص الذي له يد في مقتل زوجها، لتطالبه بتحريك ورق القضية بعد مرور علها أكثر من ثلاثة سنوات بسبب عملة كمحامي.

وأثناء حديث "عهد" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا مع شقيقها، خرجت "نادية" زوجت "مروان" لـ تهاجم يسرا بأنها تتحدث بصوت منخفض مع زوجها، ولم يرد عليها "مروان" مما أثار غضب يسرا وخرجت مسرعة من المنزل وحاولوا ابنائهم هنادي مهنى وتيام مصطفي قمر الاعتذار لها. 

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


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