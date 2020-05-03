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بفستان وباروكة ولاد إمبابة ينفذون خطه المحامي لجلب الزبائن (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

يعرض الآن علي قناة النهار دراما مسلسل "ولاد إمبابة" وهو مسلسل كوميدي، يشارك فية مجموعة كبيرة من النجوم.

_وتدور أحداث الحلقة حول محاوله "ولاد إمبابة" جلب الزبائن للمحامي عمرو رمزي، وذلك بإتباع الطرق الغريبة.

_ وقام كل من سعد الصغير ومصطفي أبو سريع بإرتداء لبس بناتي "فساتين وبوريك" والتمثيل بأنهم نساء مطلقات يريدون رفع قضايا.

_ ويقوم كل منهما بعرض مشكلتة أمام المحامي وعمل مسلسل أمام الزبائن لكي يشعرو أنه محامي شاطر ولديه العديد من الزبائن.

_ويقوم عمرو رمزي "المحامي" بتوزيع الزبونة بعد أن تم إقناعها بواسطة "ولادإمبابة" الذين يمثلو بأنهم نساء مطلقات ولديهم مشاكل والمحامي قد قام بحل المشاكل، ليبينو لها أنه محامي شاطر فتوكله لقضيتها.


ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

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