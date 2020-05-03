أحمد السبكي ينفي اقتباس فكرة فيلم "بنات ثانوي" من مسلسل أسباني

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نفى المنتج أحمد السبكي فكرة اقتباس فيلمه "بنات ثانوي" من مسلسل أسباني شهير يُدعى "elit".



تحدث أحمد السبكي خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، مُوضحًا أن الفيلم من الأساس فكرة السينارست أيمن سلامة، حيث قال :"أيمن سلامة كان هيعمله مسلسل وكاتبه من زمان، جالي بيه هو ومحمود كامل المخرج قالوا عاوزين نعمل الفيلم ده،لافتًا إلى أنه لا يقدر على تقديم أعمالاً لا تنال إعجابه.



وأشار أحمد السبكي أيضًا إلى أن هناك إدعاء حدث من كاتبة أيضـًا، حيث قال :" في واحدة ادعت إن هي كانت مدياه لمحمود كامل بس طلع الفيلم اللي كانت بتتكلم عليه غير فيلم أيمن سلامة لإنه زارع الفيلم وأنا قاعد معاه".



كما كشف أيضًا أنه لا يتدخل في السيناريو المعروض عليه، حيث قال :"بقول رأيي ساعات بيتاخد بيه وساعات مبيتاخدش حسب المؤلف".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.