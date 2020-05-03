'الصحفيين' ترد على فرج عامر: إلزم الصمت ولا تتحدث فيما لا تفهم

أعرب محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن اندهاشه من التصريحات المتسرعة، والمنسوبة لفرج عامر رئيس نادي سموحة، والنائب البرلماني، والتي خاض خلالها في الشأن الصحفي، وتحدث بما لا يفهم ولا يعرف، ومن دون تحري للدقة، وظهر وكأنه مدفوعًا من حيث لا نعلم، بغية تشويش أو تشويه للأداء الخدمي المتميز الذي يقدمه مجلس نقابة الصحفيين لجميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال "شبانة" في بيان له، إن فرج عامر ظهر فجأة ودون سابق إنذار، ليطالب بجعل أحد أدوار النقابة كمكان للحجر الصحي، في الوقت الذي لم تظهر فيه إصابات بين جموع الصحفيين إلا إصابة واحدة، مؤكدًا أنه كان يظنه كنائب بالبرلمان، مناشدة وزيرة الصحة مثلًا لتخصيص أماكن للإعلاميين وليس للصحفيين فقط، حالة إصابة أي منهم لظروف عملهم الميداني والمستمر.





وتسائل "شبانة" عن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالإسكندرية، وعدد الإصابات بنادي سموحة، وعدد الإصابات بمصانعه هو شخصيًا، وعدد الإصابات بجميع المصانع الأخرى، على اعتبار أنه نائب بالبرلمان، ويترأس لجنة الصناعة، وعن ماذا فعل في مواجهة هذه الإصابات، وما هو المكان الذي اختاره ليكون حجرًا صحيًا للمصابين في كل مكان من هذا، حتى ينصح الصحفيين بما لا يفهم ولا يعرف.





وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الاهتمام بالصحفيين وتقديم العون لهم بهذا التوقيت، هو دور مجلس النقابة، ويقدمه على مستوى يفوق تصورات النائب صاحب التصريحات.





وأكد "شبانة" أن فرج عامر يتحدث بمعلومات مغلوطة، ويسير خلف من يضلله، وكان واجبًا عليه أن يتحدث الصدق ويتحرى الدقة؛ فلا يليق ببرلماني أن يتحدث دون صدق، حين قال أن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، قد تبرع بتمويل مستشفى للصحفيين في فبراير ٢٠١٩، متسائلًا عن مصير هذا التبرع، وفيما تم إنفاقه، وما هي أسباب تأخر بناء هذه المستشفى.





وتابع: "للسيد النائب أقول أن معلوماته غير صحيحة، وأن صاحب السمو حاكم الشارقة تبرع فقط بإنشاء الدور السابع بالنقابة للتدريب، كتبرع عيني وليس مادي، ولم يدخل لخزينة النقابة أية أموال، وإنما شركات الشيخ القاسمي هي التي قامت بكل التجهيزات التي تم أهداؤها للنقابة فيما بعد، وأكرر كهدية عينية وليس أكثر من ذلك".





وشدد "شبانة" على أن النائب البرلماني كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك، يشكو فيها من شائعات يتعرض لها بمصانعه، وإصابة عاملين لديه بفيروس الكورونا، واتهامه بالإهمال.





وتابع: "سأستخدم في مواجهة تصريحات السيد النائب ضد الصحفيين نفس كلماته، حين تعرض للشائعات والتضليل على حد قوله، وسأنقلها عنه نصًا والكلام موجه إليه، وأقول له كلامك عنا كذب ونفاق يا سيادة النائب، ونقابة الصحفيين المصريين العريقة تستخدم أتلى مستوى من النظافة والاشتراطات الصحية، وعدد الموظفين داخل النقابة أو بالمؤسسات الصحفية هو الحد الأدنى، وقد قمنا بكل الإجراءات الصحية مبكرًا، وقبل أن يقوم بها النائب نفسه سواء بناديه أو مصانعه ونتحدى".





وأوضح "شبانة" أن الأساليب الرخيصة في التشنيع والإشاعات المغرضة يعرف مجلس النقابة أسبابها، وأن هذه الأقاويل الكاذبة لن تؤثر على مسيرته وما يقدمه لجميع صحفيين مصر وغير الصحفيين أيضًا؛ حيث تقوم النقابة وصحفييها جميعا بتقديم التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر، لمساعدة الدولة في مواجهة هذه الجائحة.





وطالب "شبانة" من النائب فرج عامر أو غيره، ألا يتحدثوا عن نقابة الصحفيين أو الصحفيين المصريين دون علم، نظرًا أن ذلك خط أحمر لن يكون مسموحًا به أبدًا.





وكان قد طالب النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإنشاء مستشفى بمقر نقابة الصحفيين، أو على الأقل تحويل أحد الطوابق فيها إلى مقر حجر صحي للصحفيين، حال إصابتهم بفيروس كورونا، لا سيما بعد ظهور حالة إيجابية بين الصحفيين بهذا الوباء، الأمر الذي يستوجب مزيد من الاهتمام، والكشف الفوري على الصحفيين، للتأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة في حالة اكتشاف الإصابة.





وقال "عامر" في بيان سابق له، إن حاكم الشارقة تبرع بتمويل إنشاء مستشفى في فبراير 2019، متسائلًا عن مصير مبلغ هذا التبرع، وفيما تم إنفاقه، وأسباب تأخر بناء هذه المستشفى، لا سيما مع ظهور الحاجة الملحة لها في ظل تلك التحديات الراهنة، وتفشي الفيروس، والحاجة الملحة لأماكن جديدة لاستقبال الحالات.



