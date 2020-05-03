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الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

الأحد 03/مايو/2020 - 01:02 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
حسام مجدي

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الزمالك قد أظهر رغبة في التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي في الصيف القادم.

 

ولكن تراجع نادي الزمالك من صفقة ضم حجازي بشكل مفاجئ بسبب المطالب المالية لضمه والتي وصلت إلى 30 مليون جنية في الموسم وهو ما رفضه مسئولو النادي نهائيا.

 

ويوجد منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة على التعاقد مع حجازي في نهاية الموسم الجاري ولكن الأمر يتوقف على رغبة اللاعب.

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