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وزير التعليم يكشف أطراف مقاومة عملية التطوير

الأحد 03/مايو/2020 - 03:46 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك عدة أساليب لمعرفة الطالب الذي غش مشروع البحث، والطالب الذي اجتهد وأعده بنفسه.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك ظاهرة ترسخت عبر السنوات الماضية وهى الحصول على شهادة دون تعلم، وكأنها حق، منوها بأن عملية تطوير التعليم خلال السنوات الأخيرة شهدت مقاومة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أعداء التطوير هم 3 أطراف، إحداهما له مصالح خاصة، وطرف خارجي، والطرف الثالث هم أشخاص يشعرون أن تطوير التعليم يسلب حقهم في النجاح بدون تعب.

هذا وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار الوزير، إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا. 

خطوات التسليم الورقي: 
١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق. 

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ 

خطوات التسليم الإلكتروني: 
١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي: 

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 

٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

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